Au Sénégal, la prochaine élection législative continue d’occuper l’actualité. Après le rejet de la liste de plusieurs formations politiques de l’opposition par la Direction générale des élections (Dge), le mandataire de la coalition de Sonko est monté au créneau pour dénoncer certaines irrégularités qu’il a constatées dans la composition de la liste de la mouvance. Face aux hommes des médias ce vendredi 20 mai, Déthié Fall affirme avoir vérifié la liste de Benno Bok Yakaar comme l’autorise la loi.

Selon les informations rapportées par ce dernier, la liste de la coalition de la mouvance sénégalaise devrait également être rejetée pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour l’opposition. « On s’est intéressés toute la journée à la liste de Benno Bok Yakaar. Quand nous avons procédé à la vérification, on a constaté que sur la liste nationale à la 43ème et à la 44 position il y a deux femmes qui se suivent : (Ndeye Rokhaya Ndao et Maïmouna Ndiaye). », a-t-il expliqué dans un premier temps.

Le PV déchargé par la Cena et la Dge

« Et quand on s’est rendu compte de ce non-respect de la parité, on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Cena qui étaient présents. Nous leur avons demandé leur copie », a-t-il poursuivi. Il indique également que des dispositions ont été prises pour que le constat soit formellement établi. « Ils ont accepté de nous décharger le Pv que nous avons dressé et nous avons ici la signature de la commission et le cachet de la Dge qui attestent que la liste nationale de Benno Bok Yakaar ne respecte pas la parité », a-t-il confié à la presse.