Le Bénin affronte le samedi 04 juin prochain le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. Les écureuils en regroupement depuis quelques jours, comptent aborder ce match avec un mental de « conquérant ». C’est du moins ce qu’a confié Steve Mounié à la presse. L’attaquant du stade Brestois est convaincu que l’équipe nationale a bien en tête d’aller chercher un résultat à Dakar.

« On est dans un état d’esprit conquérant »

« Nous avons deux matchs très importants. On a appris des campagnes précédentes qu’il ne fallait négliger aucun match. Même face au Sénégal, il faut essayer d’aller chercher un bon résultat. On est dans un état d’esprit conquérant » a déclaré le buteur béninois. Il dira ensuite que ses coéquipiers et lui ont bien l’intention de se qualifier pour la prochaine CAN et « ça passera par ces deux premiers matchs ». Sur le papier le Bénin ne part pas avec la faveur des pronostics face aux champions d’Afrique. Mais il ne faut pas sous-estimer la détermination du 11 national. Ils ont déjà eu à faire tomber des géants d’Afrique à l’instar de l’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Maroc.

Miser sur la solidité défensive de l’équipe

Les écureuils gagneraient à ne pas tout miser sur l’attaque. On espère que Moussa Latoundji travaille toujours sur la solidité défensive du Bénin. Ce qui a sans nul doute fait sa renommée lors de la Can 2019 du côté de l’Egypte. Si on a maintenant des flèches en attaque comme Tosin Aiyegun et Ange Josué Tchibozo, tant mieux , mais ce serait semble-t-il risqué de miser tout sur l’attaque face à une équipe sénégalaise très expérimentée avec des joueurs qui évoluent au très haut niveau à l’instar de Sadio Mané