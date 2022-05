La presse donne plus de détails sur le suicide d’une employée de la Société Générale Sénégal intervenu hier, jour où la communauté catholique du monde célèbre la fête de l’Ascension. C’est ce jour là que A. R. Ndiaye Coulibaly plus connue comme Daba Coulibaly mariée à un colonel des douanes a mis fin à ses jours sur son lieu de travail.

On en sait un peu plus sur le suicide A. R. Ndiaye Coulibaly, 43 ans, employée de la Société Générale Sénégal et mère de trois enfants , qui a mis fin à ses jours en sautant du 5e étage de l’immeuble abritant son lieu de travail. Selon des médias locaux, A. R. Ndiaye Coulibaly a été sollicitée pour traiter des documents urgents à son service hier jeudi, jour férié. Une fois sur place, A. R. Ndiaye Coulibaly n’a pas pu accéder à son bureau car l’agent de sécurité à l’entrée ne la reconnaissait pas comme employée. Après l’intervention d’un responsable, elle est rentrée dans l’immeuble pour accomplir les tâches pour lesquelles elle a été appelée.

Les instants qui ont suivi, A. R. Ndiaye Coulibaly qui se plaignait souvent de maux de tête ces derniers jours a reçu un appel et a fait plusieurs mouvements dans le couloir. Elle est ensuite montée au 5è étage de l’immeuble et s’est penchée sur le balcon. Les personnes aux alentours ont commencé à émettre des cris lorsque probablement ils ont vu la quadragénaire se pencher sur le balcon selon les médias locaux. Ses collègues se sont précipités pour voir ce qui se passait mais A. R. Ndiaye Coulibaly avait déjà commis l’irréparable. Elle s’est jetée du 5è étage. Appelé, le mari s’est rendu sur les lieux du drame avant que le corps ne soit transporté vers l’Hôpital Principal par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur le drame.