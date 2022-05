«Tester davantage et améliorer la capacité de combat conjointe de plusieurs services et armes ». C’est du moins l’objectif poursuivi par le Commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise au cours de récentes opérations menées près de Taïwan. Selon le communiqué des ressources navales et aériennes, l’opération a eu lieu de vendredi à dimanche à l’est et au sud-ouest de Taïwan. Ces opérations militaires n’ont tout de même pas manqué de faire réagir les autorités taïwanaises qui ont l’habitude de lancer des alertes depuis le début de la guerre en Ukraine.

Depuis plusieurs années, Taïwan se plaint de ce type d’opérations menées par la Chine près de ses frontières. L’armée taïwanaise a par exemple envoyé des avions notifier à 18 avions chinois qu’ils sont entrés dans la zone de défense aérienne. Des incursions ont également été notées samedi et dimanche.

Des bombardiers, des chasseurs déployés par la Chine

Selon le ministère taïwanais de la Défense, la Chine avait déployé des bombardiers, des chasseurs et des avions anti-sous-marins. Les autorités en charge de la Défense de l’île indiquent que la Chine représente une menace majeure pour Taïwan. Ces dernières ont également coutume de faire remarquer que leur pays est préparé à toute éventualité d’attaques. La Chine pour sa part, n’a jamais cessé de revendiquer son autorité sur Taïwan.