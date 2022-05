Les changements climatiques se font de plus en plus sentir dans certaines régions du monde. C’est le cas de certains pays d’Asie du sud, où le seuil maximal de chaleur humide supportable par l’homme a été largement franchi. En effet, ce dépassement a eu lieu ce mercredi 11 mai 2022, en Inde et au Pakistan à plus de 50°C. Plus précisément, il s’agit d’une combinaison de la chaleur et des niveaux élevés d’humidité qui dépasse de la limite de survie pour les personnes étant à l’extérieur, durant une longue période.

25 personnes sont décédées

Sur le continent asiatique, il faut dire que le seuil mortel a été dépassé de très loin au cours de ces derniers jours. La température est d’environ 30° Tw. Ce qui veut dire qu’elle dépasse de deux degrés le niveau de température considéré par les scientifiques comme supportable pour le corps humain. Notons que les fortes températures ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes en Inde. Ainsi, depuis le mois de mars dernier, 25 personnes sont décédées, dans l’Etat indien du Maharashtra. La situation devient particulièrement inquiétante, au Pakistan, avec une température humide qui excède les 35° Tw, enregistrée durant six jours.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les pays comme l’Inde font la une des journaux à cause des fortes températures. En 2020, 150 personnes avaient été tuées par la foudre dans l’Etat du Bihar dans l’est du pays. « J’ai été informé par des météorologues, scientifiques et responsables que la hausse des températures due aux changements climatiques est la principale cause de la multiplication des éclairs », avait indiqué, Lakshmeshwar Rai, le ministre des Situations d’urgence de l’État du Bihar.