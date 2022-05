Invité de l’émission « l’Entretien du Dimanche » hier dimanche 08 mai sur Eden TV, le Dr Oswald Padonou a longuement parlé de la menace terroriste en Afrique. Ce membre du Réseau d’expertise des Nations Unies sur la réforme du secteur de la sécurité a notamment parlé des recrutements de combattants terroristes sur le continent. A l’en croire, ces recrutements se font à trois niveaux au moins

« Il y a ceux qui ne « sont pas convaincus du discours de ces groupes… »

« Il y a les radicalisés de la première heure, (c’est-à-dire) ceux qui proviennent d’anciens groupes, de gangs qui combattent déjà…Vous avez d’anciens braconniers aussi, des criminels entre guillemets ordinaires qui sont des coupeurs de routes, qui sont enrôlés » a déclaré Oswald Padonou. Il y a ensuite ceux qui ne « sont pas convaincus du discours de ces groupes mais qui par nécessité combattent parce qu’ils ont besoin de se protéger, de protéger leurs familles; de protéger leurs bétails, donc ils acceptent les conditions qui leurs sont imposées et ils contribuent aussi sur le plan logistique mais aussi en étant combattants dans ces groupes-là » a poursuivi l’enseignant chercheur en sciences politiques et relations internationales.

Des frustrés qui intègrent volontairement la mouvance djihadiste

Il y a enfin un dernier groupe constitué de personnes frustrées qui intègrent volontairement la mouvance djihadiste. Celles-ci sont notamment frustrées par les bavures opérées dans le Sahel par les armées et les forces internationales. L’expert invite d’ailleurs les Etats à mettre l’accent sur la responsabilité des personnels des forces de défense et de sécurité afin qu’ils ne reproduisent pas cette logique criminelle qui est celle des groupes armés parce qu’il y a de vrais actes crapuleux qui sont imputables aux forces de défense et de sécurité. Il note cependant que les forces de défense sont parfois impuissantes face à certaines bavures , parce qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer le terroriste du citoyen ordinaire dans la population.