Après un procès à multiples rebondissements, des déballages de part et d’autre, Johnny Depp a finalement gagné mercredi son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, et le jury lui a accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Johnny Depp a reçu 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs dans sa poursuite en diffamation. Le jury a également accordé à Heard 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Johnny Depp avait réclamé 50 millions de dollars à Amber Heard pour diffamation. La star d’Aquaman avait accusé l’acteur de Pirates des Caraïbes de violences conjugales dans un article paru en 2018, sans le nommer. Ce dernier, se sentant indexé, avait réagi en intentant une action en justice contre Amber Heard pour diffamation. Heard a ensuite contre-attaqué Depp pour 100 millions de dollars.

Depp et Heard se sont rencontrés sur le tournage du film de 2011 The Rum Diary et se sont mariés à Los Angeles en février 2015. Heard, mannequin et actrice, a demandé le divorce l’année suivante et a obtenu une ordonnance restrictive contre Depp pour violence domestique. Le divorce a été finalisé en 2017.