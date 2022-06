Encore une nouvelle qui devrait ravir les utilisateurs. L’Union européenne vient de décider d’imposer un chargeur commun à tous les appareils électroniques. « Aujourd’hui nous avons fait du chargeur unique une réalité en Europe », s’est félicité le député européen Alex Agius Saliba. D’ici 2024, les smartphones, les tablettes, les appareils photos, les écouteurs devront être équipés d’un port USB type-C, déjà communs aux smartphones android.

Cette décision a été fortement critiquée par Apple qui pense que l’annonce va étouffer l’innovation et isoler l’Europe du reste du monde. Un avis qui n’a pas été pris en compte par les responsables européens. « Cette nouvelle réglementation va permettre d’économiser 1 000 tonnes de déchets électroniques par an.. Et ainsi participer à une réduction annuelle de 200 kg de C02, ce qui correspond à 10 millions de smartphones, et 2 600 tonnes de matières premières. Et nous savons plus que jamais combien elles sont rares en ce moment » précise Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur.

Les déboires dûs aux chargeurs multiples ne sont pas à prendre à la légère. Un groupe d’étudiants chinois a poursuivi le géant Apple pour n’avoir pas livré un iPhone 12 Pro Max avec chargeur, selon les médias. Les étudiants ont affirmé que le câble USB-C vers Lightning inclus n’était pas compatible avec d’autres chargeurs, laissant un étudiant incapable de charger le téléphone comme annoncé. Les grands fabricants de smartphones ont depuis quelques années retiré les chargeurs des nouveaux téléphones vendus.