Le gouvernement a, le mercredi 08 juin 2022 en conseil des ministres, annoncé le démarrage de l’opérationnalisation des classes culturelles. La mise en œuvre desdites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques des apprenants de nos écoles. Blaise Tchétchao, directeur des arts et du livre et Coordonnateur du projet promotion des talents et renforcement de capacité dans le secteur de la culture, reçu ce vendredi 24 juin 2022 dans l’émission « 5/7 matins » de la chaîne de la télévision nationale a déclaré que «le projet des classes culturelles a été initié en 2018 à l’instar des classes sportives par un décret pris en conseil des ministres ».

Ce projet des classes culturelles a pour objectif d’initier dans les disciplines artistiques et culturelles, les élèves des établissements scolaires sélectionnés pour la phase pilote. La danse, les arts plastiques, le théâtre et la musique sont les quatre disciplines artistiques qui sont retenues pour les classes culturelles. Selon le Directeur des arts et du livre, dans la musique, il y a des sous-disciplines dans lesquelles «les enfants seront formés en guitare, en instrument avant et piano et à la percussion ».

Les classes culturelles vont démarrer d’abord par la phase pilote. Au total 89 établissements à raison d’un établissement par commune mais pour Cotonou spécifiquement ce sera les arrondissements qui seront pris en compte. La municipalité de Cotonou dispose de treize (13) arrondissements. Pour cette phase pilote, les écoles sont déjà connues. Selon Blaise Tchétchao, « ça sera les mêmes établissements que ceux des classes sportives puisque le suivi est fait par le ministère de l’enseignement secondaire », dans le but de «faciliter les choses ».

Dans les 89 écoles retenues pour cette phase pilote, le Coordonnateur du projet a affirmé que les cours seront beaucoup «plus pratique que théorique». Les heures et les jours du déroulement de ces classes culturelles «sont déjà prévus par un décret » à savoir «les mercredis de l’après-midi de 16 heures à 19 heures et les vendredis de 17 heures à 19 heures » . Toutefois le décret a précisé qu’en cas de besoin, les enfants pourraient être sollicités pour suivre ces initiatives pendant le week-end.

Les avantages des classes culturelles

Concernant les avantages des classes culturelles, le Directeur Blaise Tchétchao a précisé que «l’idéal ce n’est pas forcément de sortir des artistes » mais pour les classes culturelles, les formations en art vont permettre « l’éveil d’évocation artistique et culturelle, l’apprentissage du travail en équipe et le développement de la créativité ». Il a expliqué que «les classes culturelles vont créer des emplois » parce qu’au total 890 encadreurs culturels seront déployés. Blaise Tchétchao a indiqué que dans le milieu artistique, il existe des artistes qui ont de petits problèmes sociaux. Étant donné qu’ils «sont des intermittents », il y en aura parmi eux certains qui auront «définitivement un emploi pour pouvoir faire face à leurs charges ». Egalement 48 inspecteurs seront retenus parmi les formateurs des formateurs pour suivre les activités sur le terrain.