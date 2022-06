L’Argentine et l’Iran ont déposé des demandes d’adhésion au groupe Brics qui réunit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a déclaré lundi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram. "Pendant qu’au sein de la Maison-Blanche on se demandait ce qu’ils pouvaient encore déconnecter, interdire ou gâcher, l’Argentine et l’Iran ont déposé leurs demandes d’adhésion au groupe Brics", a-t-elle écrit.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré plus tôt lundi que Téhéran avait déposé sa demande d’adhésion au groupe Brics. La semaine dernière, le président argentin Alberto Fernandez a déclaré son intention d’intégrer le groupe Brics en tant que membre à part entière. (TASS)