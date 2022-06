La Chine et la Russie étaient une fois encore au cœur des échanges entre les chefs d’états membres de l’Otan à Madrid. Ce mercredi, l’Alliance militaire a identifié la puissance asiatique comme étant un « défi » pour les « intérêts » et la « sécurité » de ses membres. L’information est en effet contenue dans la feuille de route adoptée lors de la rencontre. « Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », indique l’Alliance dans le document.

Ce fut également l’occasion pour l’Otan de dénoncer le partenariat entre la Chine et la Russie. Il s’agit selon les membres de l’alliance militaire d’un « partenariat stratégique » contre «l’ordre international ». Notons que depuis le début de la crise ukrainienne, les deux pays ont consolidé leur collaboration.

"La Chine disposée à travailler avec la Russie"

« La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un niveau supérieur dans une nouvelle ère sous la direction du consensus atteint par les chefs d'Etat », avaient déclaré dans un communiqué conjoint le mercredi 30 mars, les ministres des affaires étrangères de ces deux pays en Chine. « Les parties ont noté la nature contre-productive des sanctions unilatérales illégales imposées à la Russie par les Etats-Unis et leurs satellites »,indiquent-ils dans le document.