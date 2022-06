Le monde fait face depuis plus de deux ans maintenant à une pandémie. En effet, depuis plus de deux ans que les premiers cas de coronavirus ont été détectés, plusieurs responsables et personnalités dans le monde ont pu s’en sortir après avoir suivi un traitement, malheureusement d’autres n’ont pas survécu. Dans le monde, plusieurs millions de personnes sont décédées après avoir été infectées par le virus. Hier dimanche, le président Lula a été testé positif. Selon les médias, son épouse est également positive.

L’ancien président brésilien Lula, 76 ans, testé positif après avoir effectué un test pour savoir s’il a contracté le coronavirus. Son épouse Rosangela da Silva est également positive. C’est ce qu’a annoncé hier, les proches de l’ancien président brésilien. «Les deux vont bien, l’ex-président est asymptomatique et Janja a de légers symptômes. Ils vont rester à l’isolement et sous accompagnement médical lors de ces prochains jours», précise le même texte.

Le mois dernier, se prononçant sur la guerre en Ukraine, Lula a blâmé Biden et Zelensky. « Les États-Unis ont beaucoup de poids politique. Et Biden aurait pu éviter [la guerre], pas l’inciter », avait déclaré M Lula. Il n’avait pas manqué de parler du dirigeant ukrainien, un des acteurs de cette crise. Pour Lula, Zelensky est en partie responsable. « Ce type est aussi responsable que Poutine de la guerre », a déclaré Lula au magazine Time dans une interview publiée mercredi.