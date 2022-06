Une déclaration qui devrait relancer les hostilités entre soutiens et détracteurs de Cristiano Ronaldo. La star du football a été une nouvelle fois encensée par le sélectionneur portugais, Fernando Santos qui n’a pas manqué de le dire en pleine conférence de presse après le match Portugal – Suisse. Il faut rappeler que la star de l’équipe du Portugal, capitaine de la sélection, a encore brillé par son talent en inscrivant deux buts lors du match remporté par le Portugal 4 à 0.

« Le capitaine est le meilleur au monde. C’est suffisant. Quand on vous dit qu’il est le meilleur au monde, quels mots vous faut-il de plus? Je l’ai dit je ne sais combien de fois. Ses matchs ne me surprennent pas » a déclaré le sélectionneur Fernando Santos. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé à la 35ème et à la 39ème minute; deux buts en l’espace de quelques minutes. « Les dix premières minutes ont été très confuses, nous n’arrivions pas à mettre le pied sur le ballon, la Suisse exerçait un pressing haut et, à partir du moment où nous avons réussi à trouver les bons espaces, le match a été dominé, plutôt de notre côté, a estimé Santos. La Suisse a essayé de revenir, mais nous avons été défensifs et forts à la récupération, en mettant la pression sur l’adversaire. Je pense que c’était une bonne performance en première mi-temps, et aussi en seconde, mais pas au même rythme. L’équipe a su avoir le ballon aux bons moments » a rajouté le sélectionneur.

Bien qu’il soit un très bon joueur, Cristiano Ronaldo est souvent comparé à Lionel Messi. Cela crée depuis plusieurs années des débats acharnés entre défenseurs de chaque joueur. Les deux occupent l’actualité sportive sur leurs performances respectives. Et leurs exploits ne manquent pas de susciter d’éternelles discussions sur qui a fait quoi en premier. Lire la suite.