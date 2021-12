L’international argentin Lionel Messi n’a pas fini de surprendre ses fans. Alors que le septuple ballon d’or avait du mal à se faire à sa nouvelle vie à Paris, avec notamment un faible bilan en buts, ce dernier vient de changer la donne. En effet, lors du match opposant le PSG au club de Bruges, hier mardi 07 décembre 2021, l’ancien capitaine du FC Barcelone a marqué deux buts.

5 buts marqués en phase de poule

La Pulga a marqué son premier but de la rencontre à la 38e minute de jeu avec un enroulé de gauche. Par ailleurs, le second but de Lionel Messi était à la 76e minute de jeu, qu’il a obtenu grâce à un penalty. Avec ce doublé, le joueur porte à cinq le nombre de buts marqués durant la phase de poule en Ligue des Champions. Il s’agit là d’une belle prestation qui permet au joueur espagnol d’égaler son rival évoluant actuellement au Manchester United, Cristiano Ronaldo. En effet, Lionel Messi a marqué contre son 38e club différent en Ligue des Champions, tout comme ce dernier. Notons que dans ce classement de buts inscrits contre des clubs différents, se trouve le joueur madrilène Karim Benzema, qui se classe derrière CR7 et Messi.

Le joueur français a en effet marqué contre 34 clubs différents. Il est suivi de Raul qui a marqué contre 34 différents. Le top 5 est fermé par le Polonais Robert Lewandowski qui en est à 29 clubs victimes.