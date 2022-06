À l'occasion du film sur la vie de la star américaine Elvis Presley, la star du rap Eminem a été invitée sur la bande originale du film. Occasion pour lui de dire ses vérités et de revenir sur l'ancienne polémique de vol de la culture noire par certains artistes blancs. Eminem reconnait dans son couplet avoir récupéré à son compte la musique noire pour son propre profit et dis même avoir fait comme Elvis!. L'extrait peut être écouté dans le morceau « The king and I » de la bande annonce du film, en featuring avec le chanteur CeeLo Green.

« Je vais vous expliquer toutes les similitudes entre Elvis et moi/Ca semble évident : il est aussi pâle que moi/On a tous les deux été acclamés comme des rois […] J’ai volé la musique noire, ouais, c’est vrai, je m’en suis peut-être servi/Comme un outil pour combattre les gamins à l’école/Les enfants reviennent sur des conneries qui se sont passées dans les W.C./Maintenant, j’appelle un hater un bidet/Parce qu’ils sont aigris de ne pas pouvoir faire cette merde » a lâché la star du rap Eminem. La Chanson sera intégrée dans la bande annonce officielle du film sur Elvis Presley avec plusieurs autres morceaux.