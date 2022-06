Sira Dramé, dame arrêtée pour l’enlèvement de la petite Aïda est désormais poursuivie pour « enlèvement et séquestration d’un enfant mineur » par la justice sénégalaise. Lors de sa séance interrogatoire, la jeune dame a avoué son crime en reconnaissant avoir pris la fillette avec elle pendant un moment mais sans aucune mauvaise intention. Un acte qu’elle a justifié en évoquant sa vie de couple et son fort désir d’être mère. Elle a été arrêtée grâce à la vigilance d’une civile et aux images de surveillance de l’agence Cofina du marché Zing.

Aperçue pour la dernière fois devant chez elle à Pikine Tally Bou Makk, « bébé, Aïda » avait été déclarée comme une personne disparue dans la journée du lundi 20 juin dernier. Les enquêteurs ont au cours des recherches, mis la main sur une certaine Sira Dramé. D’origine gambienne et âgée de 28 ans, Sira Dramé est connue comme étant une commerçante résidant au Sénégal depuis maintenant sept mois et mariée à un immigré. Son arrestation a été possible grâce à l’alerte lancé par une vendeuse de tissus, qui a signalé aux policiers avoir remarqué la présence d’un enfant dans un appartement voisin à Pikine Icotaf.

Les enquêteurs ont rapidement fait le lien entre la déclaration de la vendeuse et les images de la vidéo provenant de la caméra de surveillance de l’agence Cofina du marché Zing ; vidéo dans laquelle on aperçoit clairement Sira Dramé tenant un enfant dans ses bras. Elle a ensuite été arrêtée et placée en garde à vue. Au cours de la perquisition effectuée dans son appartement, les enquêteurs ont trouvé une valise remplie d’habits de bébé. La mise en cause a reconnu les faits et avec détails a expliqué aux agents comment elle a fini par enlever la petite fille.

« C’est quand je l’ai vue toute seule devant la maison que j’ai été tentée. Je voulais un enfant, je voulais combler un vide. J’ai vu la petite et je ne pouvais plus me contrôler », s’est-elle exprimée avant de poursuivre : « Dans un premier temps, je lui ai acheté un bonbon dans une boutique. Et nous sommes ensuite parties. Plus elle passait du temps avec moi, plus je la voyais comme mon propre enfant. Je ne voulais plus qu’elle me quitte. Je ne lui ai fait aucun mal. Au contraire, je la traitais comme l’enfant que je n’ai pas eu la chance d’avoir ».

D’après les déclarations de la ravisseuse, cela fait très longtemps maintenant qu’elle essaie d’être mère et c’est cette volonté qui est plus en plus forte en elle qui l’a poussé à cet acte. Il s’est également avéré que Sira Dramé a connu deux fausses-couches ce qui justifie d’ailleurs la valise remplie d’habits de bébé retrouvée chez elle. « Bébé Aïda » a finalement été retrouvée cinq jours après sa disparition, le vendredi 24 juin dernier dans un appartement à Pikine Icotaf où elle dormait tranquillement avec des habits tout neufs sur elle.