Eric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle française et fondateur du parti de droite Reconquête, n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour des élections législatives dans sa circonscription du département du Var, dans le sud de la France. En témoignent les résultats du vote publiés dimanche sur le site du ministère français de l’Intérieur.

M. Zemmour a réussi d’obtenir 23,19% et a terminé troisième. Philippe Lottier du Rassemblement national de Marine Le Pen et Sereine Mauborgne de la coalition au pouvoir Ensemble! ont reçu 24,74% et 28,51% des voix respectivement. En intervenant devant ses lecteurs, le chef de Reconquête a déclaré que les résultats étaient inférieurs à ses attentes mais qu’il fallait néanmoins poursuivre la lutte. (Tass)