L’Algérie a décidé de suspendre le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération conclu le 8 octobre 2002 avec l’Espagne à cause de la position du pays européen vis-à-vis du Sahara occidental. C’est ce qu’a rapporté mercredi l’agence d’information publique Algérie Presse Service citant une déclaration de la présidence algérienne. « Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu’elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent sur le royaume d’Espagne jusqu’à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies », précise le texte.

« Ces mêmes autorités qui assument la responsabilité d’un revirement injustifiable de leur position depuis les annonces du 18 mars 2022 par lesquelles le gouvernement espagnol actuel a apporté son plein soutien à la formule illégale et illégitime de l’autonomie interne préconisée par la puissance occupante, s’emploient à promouvoir un fait accompli colonial en usant d’arguments fallacieux », ajoute la déclaration présidentielle. Il est également indiqué que « cette attitude du gouvernement espagnol s’inscrit en violation de la légalité internationale […] et contribue directement à la dégradation de la situation au Sahara Occidental et dans la région ».

Position espagnole

En mars, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a envoyé une lettre au roi Mohammed VI du Maroc notant que Madrid officiel « reconnaissait l’importance du problème du Sahara pour le Maroc« . Le chef du gouvernement a souligné que « l’Espagne considérait l’initiative marocaine sur l’autonomie (des régions sahariennes, ndlr) présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et fiable pour la solution de cette question litigieuse« . Pedro Sanchez a également attiré l’attention sur les « efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc au sein de l’ONU en vue de trouver une solution mutuellement acceptable » à la question sahraouie. Le premier ministre a noté que l’Espagne et le Maroc étaient « inextricablement liés par l’histoire, la géographie, les intérêts et l’amitié commune ».

Les autorités espagnoles n’avaient pas précédemment exprimé leur soutien à l’initiative marocaine sur l’autonomie des régions sahariennes, préconisant une solution au conflit du Sahara occidental par une voie de négociations entre les parties belligérantes dans le cadre d’un processus politique sous les auspices des Nations unies.

En réaction, en avril, le Front Polisario a décidé de suspendre les contacts avec l’actuel gouvernement espagnol. Cette décision repose sur « le principe que l’État espagnol a des responsabilités envers le peuple sahraoui et les Nations unies, étant la puissance administrante du territoire, des responsabilités qui demeurent ainsi imprescriptibles ».

Le Front Polisario, une forme abrégée de l’espagnol Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro), est un mouvement politique et armé du Sahara occidental, créé en 1973 pour lutter contre l’occupation espagnole.

Histoire du litige

Pour rappel, la situation au Sahara occidental fait l’objet d’un différend international de longue date depuis plusieurs décennies. Le Front Polisario, créé au milieu des années 1970, qui a proclamé la République arabe sahraouie démocratique, cherche à faire le Sahara occidental indépendant.

Les hostilités se sont poursuivies dans la zone de conflit jusqu’en 1991, date à laquelle une mission de maintien de la paix de l’ONU a été envoyée pour y mettre fin. Malgré de nombreuses initiatives de paix de la communauté internationale, il est impossible de régler le conflit en raison des positions opposées des parties.

Le Maroc considère que le Sahara occidental fait partie de son territoire et ne lui accorde qu’une large autonomie au sein du royaume. Le Maroc et le Front Polisario ont tenu quatre série de négociations depuis juin 2007, mais elles n’ont abouti à rien.