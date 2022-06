Le développement du secteur minier en Guinée Conakry semble constituer une priorité pour le président de la transition guinéenne, le colonel Mamady Doumbouya. Selon les informations rendues publiques par la télévision nationale, RTG, le chef de l’Etat a lancé un ultimatum de 14 jours à deux consortiums et géants miniers pour la création de la co-entreprise chargée de l’exploitation du site de Simandou, dans le sud-est du pays et un des plus importants gisements de fer au monde. Les deux sociétés en question sont Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer.

« Cette situation est non seulement regrettable »

Lors d’une réunion qui a eu lieu le vendredi 17 juin 2022, Mamady Doumbouya a déclaré aux dirigeants des deux compagnies que les autorités guinéennes constatent : « un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre, et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais aussi inacceptable pour l'État guinéen ». Aussi, a-t-il indiqué attendre la mise sur pied de ladite entreprise, dans 14 prochains jours. Notons que ces informations interviennent alors que Sadiba Koulibaly, chef d’Etat-major général des armées, ait donné de plus amples éclaircissements concernant les rumeurs de l'implantation d’une base étrangère sur le sol guinéen.

« Je voudrais dire ici solennellement au nom du chef de l’Etat, président de la transition, chef suprême des armées, qu’il n’a jamais été et il ne sera jamais question de création ou d’implantation d’une base étrangère en Guinée pendant cette transition, sous le leadership du président de la transition. Que cela soit clair pour tous et chacun. Jamais à aucun moment de cette transition il n’a été question de la création d’une base étrangère en Guinée. Le président de la transition pense que c’est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. Et cette conception, cette pensée du président est antérieure au 05 septembre… Donc c’est une rumeur totalement infondée qui ne repose sur rien » avait-il notamment déclaré sur le plateau de la télévision publique guinéenne.