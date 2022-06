Le financement des projets culturels et artistiques se pose avec acuité au Bénin. Des acteurs du monde culturel et artistique éprouvent d’énormes difficultés pour trouver de l'argent auprès des banques pour concrétiser leurs projets. Reçu ce jeudi 09 juin 2022 dans l’émission « Le gouvernement en action » de la chaîne de la télévision nationale , le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a annoncé qu’il sera créé bientôt un Fonds de bonification de crédits pour les acteurs culturels et artistiques. Le ministre Jean-Michel Abimbola a déclaré également que la création du fonds de bonification de crédits «va permettre l’éclosion des industries culturelles et créatives» au Bénin.

Selon le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, « quand vous avez un projet artistique ou culturel et vous allez voir une banque », il est «persuadé qu’il y a 100% de chance qu’on vous dise non». C’est pour cela, pour que ces acteurs du monde culturel et artistique ne soient plus refoulés par une institution financière lorsqu'ils sollicitent un prêt, le gouvernement du Bénin a décidé donc de « mettre en place un mécanisme pour donner des garanties et pour donner des bonifications d’intérêt pour que vous puissiez créer des entreprises dans le domaine culturel et artistique». C’est donc un ouf de soulagement pour ces acteurs du monde culturel et artistique.