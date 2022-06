Au micro de la radio RTL, une ex-patiente accuse Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'Etat chargée du développement de l'avoir violée en 2018. Il convient de rappeler que Mme Zacharopoulou est gynécologue de formation, et que la patiente en question affirme que l'agression a eu lieu lors d'une consultation. Deux plaintes pour viol et une pour "violences gynécologiques" ont été déposées à son encontre selon la presse française. La justice a ouvert une enquête le 27 mai dernier.

"Sans me regarder dans les yeux, elle me demande de m’allonger. Puis sans me prévenir elle a mis sa main à l’int3 rieur de moi. J’avais l’impression que c’était un poing qu’on m’enfonçait. J’ai eu très mal mais je n’ai ni pleuré ni crié... C’est là qu’elle m’a dit: 'normalement vous devriez crier. Vous devriez avoir mal.' Elle appuyait, ça me faisait vraiment très mal. Ensuite, je me suis rassise. J’ai osé demander si c'était vrai que j’étais stérile. Elle a alors repris mon dossier et m’a dit ‘Mais ma pauvre vous n’avez rien compris, vous n’aurez pas d’enfant vous êtes stérile’. Lorsque je me suis mise à pleurer elle m’a demandé ‘Pourquoi vous pleurez, je ne vois pas l’intérêt’" a dénoncé une des plaignantes.

La principale accusée a réagi: "Les accusations graves à mon encontre, portant sur des examens cliniques médicaux réalisés afin de diagnostiquer et de soigner la maladie de mes patientes, sont révoltantes" a fustigé Mme Zacharopoulou. La première ministre Mme Borne a affirmé hier sur la chaîne LCI que Mme Zacharopoulou "a dit qu'elle était très surprise, voire choquée, qu'on puisse questionner sa pratique médicale". "Mais je pense que les plaintes sont déposées, la justice va faire son travail"