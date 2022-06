Plus de 90 jours après qu’une fusée d’origine inconnue ait percuté la Lune, des astronomes ont réussi à identifier l’impact. Selon une annonce des chercheurs de la mission Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA le 23 juin dernier, deux cratères ont finalement été identifiés. Alors que l’un d’eux fait environ 18 mètres de large, l’autre est estimé à 16 mètre de diamètre selon les précisions apportées par le site spécialisé Space.com.

La découverte est une véritable surprise pour Mark Robinson de l'Arizona State University, le chercheur principal de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC). Pour le scientifique «le double cratère était inattendu et peut indiquer que le corps de la fusée avait de grandes masses à chaque extrémité». Le mystère continue tout de même de régner autour de l’origine réelle de cette fusée qui s’est écrasée sur la Lune le 4 mars dernier.

L'origine de la fusée reste un mystère

Plusieurs hypothèses sont émises mais ne sont pas vérifiées. La première qui a été rejetée par la suite est que la fusée soit de SpaceX et plus précisément la mission Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) pour la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis en février 2015. D’autres scientifiques encore estiment que la fusée serait de la mission chinoise Chang'e 5T1. Mais la Chine a formellement démenti l’information.