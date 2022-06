Dans ce contexte de guerre avec la Russie, l’Ukraine bénéficie d’un vaste réseau militaire et de renseignement provenant de l’Occident et des pays voisins. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication du média américain New-York Times. On retient qu’une cellule internationale a été créée pour soutenir l’Ukraine. Celle cellule est composée d’une vingtaine de pays.

L’objectif est ainsi de coordonner les actions des groupes qui ont été mis sur pied à distance pour venir en aide et fournir des renseignements aux troupes ukrainiennes. Toujours selon le média américain, «quelques douzaines de commandos» des pays tels que le Royaume-Uni, la France, le Cana ou la Lituanie avec en tête les États-Unis. La coordination de l'arrivée des armes envoyées par l'occident est entre autre le rôle qui confié à ce groupe.

Une aide de la CIA

«Alors que les Ukrainiens essaient de déplacer ces armes au sein du pays et d'éviter que les Russes ne visent éventuellement les convois, nous essayons d'aider à la coordination de tous ces mouvements», a expliqué l'«Army Secretary» Christine E. Wormuth. Par le biais d’une communication sécurisée, les troupes ukrainiennes sont renseignées en temps réel sur l’emplacement des troupes ennemies. La CIA est également mise à contribution dans cette situation qui oppose l’Ukraine à la Russie.