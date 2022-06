La décision de la Cour suprême israélienne autorisant l'acquisition par une organisation ultranationaliste juive de biens fonciers appartenant à l'Église grecque orthodoxe dans la Vieille Ville de Jérusalem n’est pas du goût de la Russie. Par le canal d’un communiqué, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a dénoncé les conséquences de cette décision sur la paix interconfessionnelle.

«Une telle décision est préjudiciable à la paix interconfessionnelle et soulève des inquiétudes légitimes quant à la situation de la communauté chrétienne en Terre Sainte», a noté dans le communiqué la porte-parole de la diplomatie russe. Elle fait également savoir que son pays est décidé à tout mettre en œuvre dans le but de garantir une place aux chrétiens une présence au Proche-Orient.

"Moscou est déterminé..."

«Moscou est déterminé à défendre la présence chrétienne au Proche-Orient et à veiller à ce que les droits et libertés des croyants soient respectés», indique le communiqué. Il y a quelques jours, la plus haute instance de la justice israélienne avait rejeté le recours formulé par l'Église grecque orthodoxe. L’Église avait brandi de nouveaux documents pour contester la vente de bâtiments à l'association de colons israéliens Ateret Cohanim. Notons que l’initiative de cette association avait débuté depuis 2004. Dans les rangs des membres de l'Église grecque orthodoxe, il s’agit d’un jour plutôt « triste » pour l’histoire.