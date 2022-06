Plus tôt cette semaine, Justin Bieber a annoncé qu’il reportait trois représentations à venir en raison d’une « maladie non liée au COVID« . On sait désormais pourquoi. La star canadienne a annoncé être atteint de la maladie de Ramsay-Hunt. Il a ainsi reporté sa tournée prévue de longue date. Il a partagé de nouvelles informations sur son état de santé. Dans une vidéo instagram, il a révélé être d’une paralysie faciale partielle due à la maladie de Ramsay-Hunt. « Salut tout le monde. Ici Justin. Je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe… Évidemment, comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome appelé syndrome de Ramsay Hunt et c’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et a causé la paralysie de mon visage… Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas…Je ne peux pas sourire avec ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas, donc il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage…. » a déclaré la star.

Concernant ses fans frustrés de ne pas pouvoir le voir assez vite en concert : « Je suis juste physiquement, évidemment pas capable de les faire… C’est assez grave comme vous pouvez le voir. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais évidemment, mon corps me dit que je dois ralentir et j’espère que vous comprenez et que j’utiliserai ce temps pour me reposer et me détendre et revenir à 100% pour que je puisse faire ce pour quoi je suis né… Je vais aller mieux et je fais tous ces exercices faciaux pour que mon visage redevienne normal et il redeviendra normal, c’est juste le temps… On ne sait pas combien de temps ça va prendre mais ça va aller et j’ai de l’espoir et j’ai confiance en Dieu et j’ai confiance que tout va arriver, c’est pour une raison et je ne sais pas quoi est en ce moment mais en attendant, je vais me reposer. Je vous aime les gars, la paix« .

Le syndrome de Ramsay-Hunt correspond à une réactivation du virus « varicelle zona » au niveau des cellules ganglionnaires sensitives du nerf facial chez des patients ayant présenté une primo-infection de varicelle. Il se manifeste par des lésions cutanées de la zone sensitive de Ramsay-Hunt, une paralysie faciale périphérique, et des signes audio-vestibulaires. Le pronostic est le plus souvent bon sous traitement anti-viral bien conduit selon les autorités sanitaires américaines. En savoir plus.