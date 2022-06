Il y a quelques heures, Justin Bieber annonçait être atteint de paralysie faciale due à la maladie de Ramsay-Hunt. Il a dû annuler il y a quelques jours des concerts prévus de longue date. Dans une vidéo sur la toile, il est revenu sur le mal dont il souffre et a présenté son visage atteint de paralysie à ses fans. « Évidemment, comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j'ai ce syndrome appelé syndrome de Ramsay Hunt et c'est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et a causé la paralysie de mon visage... Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas...Je ne peux pas sourire avec ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas » avait-il entre autres déclaré.

Malheureusement selon un spécialiste qui s'exprimait dans la presse américaine, il se pourrait que le cas de Justin Bieber soit grave. Le professeur Derick Wade, expert en réadaptation neurologique à l'Université d'Oxford Brookes, a déclaré à Sky News que bien que la plupart des gens se rétablissent complètement, Justin Bieber semble avoir un cas grave de virus. "J'ai remarqué qu'il n'y avait aucun mouvement, c'est donc une perte assez grave. Comment va-t-il récupérer? Il vous a déjà donné la réponse à cela... Une paralysie du visage comme celle-ci... On l'appelle normalement la paralysie de Bell et on suppose qu'elle est due à une infection virale affectant un nerf facial alors qu'il se déplace à travers un canal très étroit dans le crâne... Certaines personnes récupèrent très rapidement - en trois semaines - et d'autres peuvent prendre plusieurs mois. C'est donc un exercice très imprévisible... Certaines personnes en sont atteintes à long terme et il y a des effets résiduels..." a déclaré le spécialiste. Pour rappel, Justin Bieber lui-même avait affirmé que son cas était assez sérieux et qu'il ne savait pas combien de temps cela pourrait prendre.

"Les chances de guérison s'améliorent si un traitement antiviral est administré dans les 72 premières heures suivant les symptômes - 70% de ce groupe se rétablissant complètement. Mais cela tombe à seulement 50% si le patient ne reçoit pas de traitement rapide" rappelle Sky News.