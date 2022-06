L’offensive en Ukraine a connu un tournant imprévu pour les russes après l’entrée en jeu de Starlink d’Elon Musk. C’est en substance le message qu’un haut gradé américain a voulu faire passer dans des confidences faites à plusieurs médias américains dont Politico. Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, a joué un rôle crucial dans la défense de l’Ukraine selon un général américain.

D’après le général de brigade américain Steven Butow, l’accès permanent à internet malgré les tentatives de couper l’Ukraine de la toile a permis à l’armée de pouvoir recevoir des coordonnées cruciales et bombarder les russes à plusieurs reprises. Il n’a pas non plus occulté la campagne de communication qu’a menée le président Zelensky avec brio, ce qui a donné non seulement de l’espoir à ses troupes, mais a permis d’engranger des soutiens à l’étranger et l’envoi continu de matériel militaire qui s’en est suivi. « L’impact stratégique est qu’il a totalement détruit la campagne d’information de Poutine… Il (Poutine) n’a jamais, à ce jour, été capable de faire taire Zelensky » a déclaré M. Butow.

Des propos confirmés par le principal concerné lui-même : « Cela nous a beaucoup aidés, dans de nombreux moments liés au blocus de nos villes, villages et liés aux territoires occupés… les gens qui sont sortis des villes occupées, où il n’y avait pas d’assistance comme Starlink, ont dit que les Russes leur avaient dit que l’Ukraine n’existait plus, et certaines personnes ont même commencé à le croire. Je suis vraiment reconnaissant pour le soutien de Starlink » avait déclaré Zelensky au magazine Wired dans une interview. Pour rappel, fin avril, un responsable du Pentagone a affirmé que Starlink avait repoussé une attaque russe. « Starlink avait suspendu une ligne de code et l’avait réparée » au lendemain de l’apparition des informations relatives à l’attaque. « La façon dont ils ont fait cela m’a fait pleurer. », avait confié le directeur de la guerre électronique pour le bureau du secrétaire à la Défense pour évoquer l’efficacité de la mesure de Starlink.