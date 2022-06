Après une rencontre avec son homologue américain, le ministre chinois de la défense Wei Fenghe a passé un message clair aux USA. C’est en tout cas ce qu’on peut conclure après les propos de Wu Qian porte-parole du ministère chinois de la défense à l’issue de la rencontre. La Chine «n’hésitera pas à déclencher une guerre» si Taïwan déclare son indépendance à clairement fait savoir l’officiel chinois.

Ce nest pas la première fois que la Chine menace de représailles en cas d’ingérence dans ses affaires internes en évoquant le cas de Taïwan. Mais c’est la première fois que le pays parle de déclencher une guerre. «Si quelqu’un ose séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise n’hésitera pas un instant à déclencher une guerre, quel qu’en soit le coût» a affirmé le porte-parole en citant son ministre Wei Fenghe.

Pour rappel, il ya quelques jours, les USA appelaient ses alliés européens à bloquer l’hégémonie de la Chine. «Avant même que le président (chinois) Xi et le président (russe Vladimir) Poutine aient déclaré en février leur partenariat ‘sans limites’, la Chine a défié la sécurité en Europe, l’économie en Europe et les valeurs en Europe », a déclaré Wendy Sherman, numéro deux du département d’état américain. La Chine a multiplié les incursions à Taïwan depuis quelques mois faisant craindre une possible invasion dans les mois à venir.