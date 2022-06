Les statistiques des personnes souffrant des conséquences du tabac ne sont pas de nature à rassurer les spécialistes. En tout des dizaines de milliers de personnes meurent de maladies directement ou indirectement liées au tabagisme. Les fumeurs recherchent depuis des années des solutions de remplacement. Du patch au complément en tabac, plusieurs solutions ont été testées sans succès pour la plupart des gens. Si aux USA, le CDC affirme qu'il est "difficile de faire des généralisations sur l'efficacité de l'arrêt du tabac sur la base d'essais cliniques impliquant une e-cigarette particulière, et il existe actuellement des preuves insuffisantes pour conclure que les e-cigarettes, en général, augmentent l'arrêt du tabac", en France la situation est toute autre.

En France, ils seraient déjà près de 3 millions de vapoteurs, dont une grande majorité qui ont décidé de se tourner vers la e-cigarette pour arrêter de fumer. Une étude table même sur une croissance de 5% à 10% par an d’ici à 2023. Ce qui laisse présager une augmentation significative dans les années à venir. Les fumeurs se tournent vers la cigarette électronique pour plusieurs raisons. Il y a d'abord les économies faites sur cette solution, mais aussi la possibilité de choisir le dosage en tabac du eliquide contenu dans la e-cigarette. "Avec un taux de nicotine qui varie selon les différentes recharges e-liquides, le consommateur va pouvoir choisir et adapter sa dépendance en nicotine. La cigarette électronique est aussi une option non négligeable pour faire des économies. Selon une étude récente, les vapoteurs économisent entre 1 200€ et 4 560 euros chaque année, en passant à la cigarette électronique. " rappelle le magazine Challenge.

Quels conseils ?

Comme le rappelle le centre de contrôle des maladies (CDC) aux USA, certaines recherches suggèrent que l'utilisation d'e-cigarettes contenant de la nicotine est associée à un arrêt du tabac plus important que l'utilisation d'e-cigarettes qui ne contiennent pas de nicotine, et une utilisation plus fréquente d'e-cigarettes est associée à un plus grand arrêt du tabac qu'une utilisation moins fréquente. La e-cigarette reste déconseillée aux jeunes et aux femmes enceintes principalement.

L'organisme conseille aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, de faire une transition complète vers la e-cigarette et non alterner entre elle et la cigarette classique. Cependant, les autorités affirment que des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les bienfaits.

Comment choisir son e-liquide

Le e-liquide est la partie la plus importante de l'expérience de vapotage. Mais choisir un e-liquide avec autant de saveurs sur le marché peut rapidement devenir déroutant et frustrant. Tous les e-liquides sont composés des éléments suivants : glycérine végétale, propylène glycol, arôme et nicotine dans certains cas. L'arôme est l'un des grands atouts de la e-cigarette pour les utilisateurs. Bien qu'il existe des compagnies qui tentent de reproduire le goût d'une marque spécifique de cigarettes, ce n'est jamais parfait car la plupart des goûts de cigarettes classiques combinent des additifs le tout brûlant avec le papier. Si vous êtes un fumeur occasionnel..

En règle générale, pensez à choisir un e-liquide avec 3mg de nicotine si vous ne fumez qu'une ou deux cigarettes par jour, 6mg si vous en fumez moins de 10 par jour et que vous souhaitez un petit coup de gorge, 12mg si vous fumez jusqu'à et au-dessus de 20 mg par jour et 18 mg si vous êtes un gros fumeur. Il existe aussi des e-liquides sans nicotine. Cependant, si vous essayez d'arrêter de fumer, vous devrez peut-être commencer avec un e-liquide qui vous aide à soulager les manques dans les premières semaines ou les premiers mois après avoir arrêté de fumer.