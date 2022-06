Alors que la guerre fait rage en Ukraine, selon les occidentaux, la Russie gagne du terrain depuis quelques semaines dans l'est du pays. Le pays de Vladimir Poutine enchaîne les victoires dans plusieurs régions du pays. Après avoir connu une certaine déconvenue dans la région de Kiev. Selon la Russie des centaines de nationalistes ukrainiens ont été tués rien que dans la journée du samedi 25 juin dans des frappes aériennes. Un bilan non confirmé par les autorités ukrainiennes. Plus de 720 nationalistes ont été tués lors de la journée écoulée à la suite des frappes aériennes russes, des forces de missiles et de l'artillerie rapporte l'agence Tass qui cite des officiels russes.

Cela a été annoncé ce dimanche aux journalistes par le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konachenkov. "À la suite de frappes aériennes, de troupes de missiles et d'artillerie, plus de 720 nationalistes, 12 chars et autres véhicules de combat blindés, 16 véhicules spéciaux ont été détruits", a déclaré M. Konachenkov. Pour rappel, ce jeudi, le pays dirigé par Zelensky a affirmé avoir reçu des missiles à longue portée des USA. Ce qui pourrait donner une toute autre tournure à la situation.

"Merci à mon collègue et ami américain, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, pour ces outils puissants ! L'été sera chaud pour les occupants russes. Et le dernier pour certains d'entre eux", avait écrit le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, sur le réseau social Twitter à propos de la livraison du HIMARS.