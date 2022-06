La tension monte entre la Russie et la Lituanie à propos du blocus imposé à l'enclave russe de Kaliningrad. Le chef du conseil de sécurité du Kremlin a menacé la "population lituanienne" après une rencontre dans la région, coincée entre la Lituanie et la Pologne. Pour rappel, la Lituanie a interdit le transit de marchandises sanctionnées par l'Union européenne à travers son territoire vers et depuis l'enclave, citant les règles de sanction de l'UE. Nikolaï Patrouchev a haussé le ton en menaçant de "graves conséquences".

"La Russie répondra certainement à de telles actions hostiles... Des mesures appropriées… seront prises dans un avenir proche… Leurs conséquences auront un impact négatif grave sur la population lituanienne" a-t-il déclaré. Ce week-end, les responsables des chemins de fer lituaniens ont annoncé à la Russie qu'ils ne pouvaient plus transporter d'acier ou de minerai de fer à travers le territoire de l'UE jusqu'à Kaliningrad, sur la mer Baltique. La Russie a affirmé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à l'Occident, qui, selon lui, avait rompu les accords écrits sur Kaliningrad.

"Il est ironique d'entendre des discours sur des violations présumées de traités internationaux de la part d'un pays qui a peut-être violé tous les traités internationaux", a déclaré à la presse la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte. L'annonce de la Lituanie a provoqué un vent de panique à Kaliningrad et la colère de la Russie, où les responsables ont accusé la Lituanie d'avoir enfreint les accords de transit conclus en 2004.