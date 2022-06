La Russie ne va pas s’imposer à l’Occident pour reprendre contact, mais elle est prête à examiner les offres des partenaires qui ne vont pas à l’encontre des intérêts du pays. C’est ce qu’a déclaré ce lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une visioconférence de presse sur les questions actuelles de l’agenda, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

« Quant au développement de nos relations, nous en avons toujours avec la plupart des pays occidentaux, y compris tous les pays inamicaux. Et nous ne voulons pas nous imposer« , a souligné le chef de la diplomatie russe. « La principale conclusion géopolitique que nous tirons: il n’est plus possible d’être d’accord avec l’Europe et d’être sûr que l’Europe le fera. Lorsque l’Europe reprendra ses esprits, nous verrons comment ils verront nos futurs liens, mais nous n’allons pas nous imposer. Ce qu’ils nous offriront, nous le considérerons sans aucun doute. Si cela n’entre pas en conflit avec nos intérêts, nous serons prêts à reprendre nos contacts.«

Commentant les perspectives du dialogue avec les partenaires occidentaux, le ministre a attiré l’attention sur les solutions destructrices de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et du Monténégro, qui ont refusé de fournir un couloir aérien à son avion pour effectuer une visite prévue en Serbie. « Je ne sais pas ce qui est derrière ça, soit un ordre, soit la volonté de s’attirer des faveurs. À mon avis, c’est une combinaison des deux« , a-t-il noté. Pour rappel, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont fermé leur espace aérien à l’avion du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a rapporté le journal serbe Vecherne Novosti. Le chef de la diplomatie a qualifié de sans précédent la décision de plusieurs pays de l’Otan de ne pas laisser passer son avion en Serbie.