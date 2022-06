Un deuxième cas de variole du singe a été signalé en République d'Afrique du Sud. Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a déclaré cela mardi. "Nous appelons la population du pays à être vigilante car un nouveau et deuxième cas de variole du singe a été identifié dans le pays", a déclaré la station de radio locale Eyewitness citant le ministre de la Santé. M. Phaahla a annoncé la semaine dernière que le premier cas de variole du singe avait été diagnostiqué en Afrique du Sud. La personne malade était un homme de 30 ans, originaire de Johannesburg, qui n'avait pas voyagé hors du pays. Le deuxième cas a maintenant été diagnostiqué au Cap.

Il s'agit d'un homme de 32 ans qui n'a pas quitté l'Afrique du Sud ces dernières années. Les experts estiment qu'il existe un risque élevé de transmission locale de la variole du singe. Auparavant, la maladie était pratiquement inexistante en Afrique du Sud. Au cours des deux dernières années, des épidémies de variole du singe ont été signalées en Afrique au Cameroun, au Ghana, en République démocratique du Congo (RDC), au Nigeria et en République centrafricaine (RCA).

La variole du singe est une maladie virale rare qui survient principalement dans les régions reculées d'Afrique centrale et occidentale, à proximité des forêts tropicales humides. Le premier cas de transmission de l'animal à l'homme a été signalé en RDC en 1970. Selon l'OMS, le virus est transmis à l'homme par des animaux sauvages tels que les rongeurs et les primates, et sa propagation secondaire par transmission interhumaine est limitée. Le taux normal de létalité dans les épidémies de variole du singe se situe entre 1 et 10%. La plupart des décès surviennent dans les groupes d'âge les plus jeunes.