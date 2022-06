Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire algérienne, Saïd Chengriha, a rencontré le directeur général de la société d'état de l'exportation militaire Rosoboronexport, Alexandre Mikheïev, dans la capitale nord-africaine, mardi. Au cours de la réunion, "ils ont discuté de l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont examiné les moyens de la promouvoir au niveau attendu", a rapporté l'agence de presse Algeria Press Service (APS). À la fin de la réunion, les deux représentants ont échangé des cadeaux symboliques, a noté l'APS.

En mars dernier, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire d'Algérie, Saïd Chengriha, a rencontré vendredi à Alger le directeur du Service fédéral russe de coopération militaro-technique, Dmitri Chougaïev. «Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a reçu en audience, aujourd’hui matin, 25 mars 2022, au siège de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, M. Dimitrii Chougaev, directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, et ce, en présence d’Officiers Généraux de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, Monsieur l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie ainsi que les membres de la délégation russe » pouvait-on lire dans un communiqué officiel.