Un tribunal égyptien a condamné samedi à la peine capitale un criminel qui a tué un prêtre copte il y a environ deux mois. C’est ce qu’a rapporté le site d'informations égyptien Al Youm al-Sabia. Le drame, qui a sérieusement agité l'opinion publique égyptienne, s'est produit le 7 avril dernier sur la promenade populaire du bord de mer dans la ville méditerranéenne d'Alexandrie. L’assassin s'est approché du prêtre copte Arsanious Wadid qui revenait d’une excursion avec un groupe de jeunes, et l'a ensuite po**gnardé au niveau du cou. Des témoins oculaires ont réussi à maîtriser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police, mais l'ecclésiastique n'a pas pu être sauvé: il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.

Selon les premières informations, le parquet avait des doutes sur la santé mentale du meurtrier et l'avait donc placé en détention dans un hôpital psychiatrique. Mais une expertise a montré qu'il était en parfaite santé et qu'il avait commis le meurtre avec préméditation. De plus, le bureau du procureur a constaté que l'accusé avait déjà rejoint un groupe extrémiste et planifiait délibérément des attaques contre des chrétiens, d’où la réquisition de la peine de mort par pendaison à son encontre (TASS)