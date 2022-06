La Bulgarie a refusé d’ouvrir son espace aérien à l’avion du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a rapporté dimanche l’ambassadeur russe à Sofia Eleonora Mitrofanova. « Je peux confirmer que les autorités bulgares ont refusé d’ouvrir leur espace aérien à l’avion du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui doit se rendre en Serbie », a-t-elle déclaré. Pour rappel, La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro ont fermé leur espace aérien à l’avion du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a rapporté le journal serbe Vecherne Novosti.

Vendredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a informé que M. Lavrov se rendrait en Serbie les 6 et 7 juin. Il rencontrera le président serbe Alexandar Vucic. Des négociations avec le ministre serbe des Affaires étrangères et le président de l’Assemblée nationale (parlement monocaméral) sont prévus. Selon la diplomate, les parties devraient discuter en profondeur des questions de coopération politique et économique bilatérale, de la situation dans la région des Balkans, ainsi que d’un certain nombre de problèmes internationaux. (Tass)