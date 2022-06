Le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty était récemment dans la ville de Lyon en France. Il est allé signer une convention de partenariat entre sa ville, capitale du Bénin et la métropole de Lyon. Il s’agit d’une convention qui s’étale sur deux ans (2022-2024). A l’occasion, le maire de Lyon Grégory Doucet a jeté des fleurs à la démocratie béninoise. « Le Bénin est je crois l’un des pays exemplaires en matière de pratique démocratique sur le continent africain et qui aurait probablement beaucoup de leçons à donner à des pays au-delà même du continent africain» a-t-il déclaré.

Une illustration parfaite de la démocratie

Il a évoqué les " alternances successives " qui démontrent " la démocratie avait sa place partout dans le monde et le Bénin en est une illustration parfaite » . L’édile a par ailleurs loué l’attachement du Bénin et plus particulièrement de Porto-Novo à la préservation et la promotion de sa culture. Ce trait fait du Bénin un pays remarquable dans le monde, estime M Doucet. Inutile de rappeler que Porto-Novo et Lyon ne sont pas à leurs premières collaborations. Le maire Yankoty l’a d’ailleurs rappelé en indiquant que les premiers feux tricolores de la ville de Porto-Novo ont été offerts par Lyon.

Les deux villes semblent vouloir maintenant axer leur partenariat sur la préservation de la nature. « Aujourd’hui Porto-Novo en tant que capitale du Bénin, nous avons une ambition. C’est de faire de notre ville, la ville la plus verte non seulement du Bénin mais de l’Afrique de l’Ouest. Déjà avec le soutien de l’Afd,…de Lyon et de Cergy Pontoise nous sommes en train d’avancer à grands pas dans le projet que nous appelons le projet Porto-Novo ville verte. Je voudrais que cette convention que nous venons de signer, vienne davantage renforcer cette ambition que nous avons pour la ville de Porto-Novo » a déclaré la première autorité de la commune de l’Ouémé.