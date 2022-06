"La chasteté enseigne le moment et la méthode du véritable amour". Tel est le principal message que veut transmettre l'Eglise aux croyants à travers un guide à destination des prêtres. Au Vatican, le Pape François veut adresser un message solennel aux couples. Il a appelé ces derniers à ne pas avoir de relations s3xuelles avant le mariage dans un nouveau guide du Vatican. Ce guide détaille les conditions pour une union réussie selon l'Église. Ce guide a été élaboré en direction des prêtres et hommes d'église en charge des couples.

Le document de 97 pages intitulé Itinéraires catéchuméaux pour la vie conjugale "est un cadeau et c'est une tâche", a déclaré le Pape. Pour lui, cet enseignement peut également aider les couples plus âgés dans les périodes asexuées tard dans la vie et devrait s'appliquer même si les couples fiancés vivent ensemble. Le Saint-Siège a été dans la foulée accusé d'être déconnecté des réalités de la vie moderne. Mais pour le Pape, avec les taux élevés de divorce et la baisse des mariages ces dernières années, un "engagement pastoral renouvelé" est nécessaire.

"L'Église ne doit jamais manquer d'oser proposer la précieuse vertu de la chasteté, même si celle-ci est maintenant en contraste direct avec la mentalité commune. La chasteté doit être présentée comme une authentique « alliée de l'amour », et non comme sa négation.... La chasteté enseigne aux couples mariés les temps et les voies d'un amour vrai, délicat et généreux, et les prépare au don authentique de soi à vivre toute leur vie conjugale..." peut-on lire dans le document. Toutefois dans le mariage, le sexe est encouragé : « La fécondité est un don, une fin du mariage, car l'amour conjugal tend naturellement à être fécond », précise le catéchisme.