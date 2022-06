La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé les électeurs français à ne donner la majorité absolue ni au parti au pouvoir ni à l'opposition de gauche lors du second tour des élections législatives du 19 juin. C’est ce qu’elle a déclaré lors d'une conférence de presse après avoir voté dimanche au premier tour des élections à l'Assemblée nationale (chambre basse du parlement). "Dimanche prochain, il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera", a déclaré Mme Le Pen.

Dans le même temps, elle s'est prononcée contre les candidats de la coalition de gauche Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), les qualifiant de "destructeurs d'en bas". "J'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas, à ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens", a-t-elle indiqué en appelant à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre s'ils devancent les candidats de son parti au premier tour.

Marine Le Pen s'est dite convaincue que les élections n'étaient pas terminées et que le Rassemblement national serait en mesure "d’envoyer un nombre important de députés patriotes" au parlement. Mme Le Pen elle-même s’est qualifiée en toute confiance au second tour avec près de 54% des voix, mais cela n'a pas suffi pour gagner au premier tour. Le 19 juin, elle se battra en duel avec la candidate de la NUPES Marine Tondelier. Sur fond d’abstention extrêmement élevée, Mme Le Pen a appelé les électeurs à se mobiliser dans une semaine et a exprimé l'avis que le système électoral actuel devait être réformé. Le vote du premier tour des élections législatives en France s'est terminé le 12 juin. Selon les prévisions du service sociologique Elabe, les candidats de la NUPES obtiendront la majorité des voix, mais à peu près à égalité avec les candidats des partis de la coalition présidentielle au pouvoir Ensemble!.