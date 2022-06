Le ministère rwandais de la Défense a accusé vendredi l’armée congolaise d’avoir tiré des roquettes sur son sol. « Les forces armées de la RDC, les FARDC, ont tiré deux roquettes de 122 mm sur le Rwanda depuis la région de Bunagana, frappant le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC dans le district de Musanze« , a déclaré le ministère rwandais de la Défense dans un communiqué repris par l’AFP. « Il n’y a pas eu de victimes mais la population locale est terrifiée« , précise le document qui souligne que « ces tirs font suite à des bombardements similaires par les forces en RDC les 19 mars et 23 mai derniers dans cette même zone frontalière.«

La veille de cet incident, l’armée congolaise avait accusé le Rwanda d’avoir déployé quelques 500 soldats rwandais dans la zone stratégique des collines de Tchanzu, située dans la province du Nord-Kivu, frontalière avec le Rwanda en vue de soutenir, selon Kinshasa, les rebelles du M23 selon Tass. Ces militaires auraient changé d’uniforme pour dissimuler leur présence sur le territoire congolais. De son côté, les autorités rwandaises ont qualifié ces allégations de « sans fondement ». Les relations entre les autorités de la RDC et du Rwanda se sont dégradées ces dernières deux semaines suite à des combats intensifs menés par les troupes congolaises contre le mouvement du 23 mars (M23). Les autorités du Rwanda ont accusé le 23 mai les forces gouvernementales congolaises de tirs contre leur territoire.

Deux jours plus tard, les autorités de la RDC ont déclaré que le gouvernement du Rwanda soutenait les combattants du M23. La situation inquiète au plus haut point les institutions et les pays alliés. « Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine » avait déclaré le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a incité les deux pays à se tourner vers une solution diplomatique pendant la visite à Washington de Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères.