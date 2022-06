Le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est achevé ce samedi sans parvenir à une décision au sujet des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Un participant au sommet a expliqué sous le couvert de l’anonymat que les chefs d’Etat n’avaient pas réussi à s’entendre, « surtout sur le Mali« , indique l’agence. Les dirigeants ouest-africains doivent prendre une décision au sujet des trois pays en se retrouvant le 3 juillet à Accra.

« Ce sommet réexaminera et évaluera la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso à la lumière des récents évènements dans la région et du contexte global qui affectent nos pays« , avait dit le président ghanéen Nana Akufo-Addo, cité par l’AFP. De nombreux observateurs étaient convaincus que la rencontre permettrait de lever certaines sanctions, avant tout décrétées contre le Mali.

Les restrictions dont la Cédéao a frappé le pays en janvier dernier ont abouti à un défaut de paiement de la dette extérieure, étant donné que tous les comptes du ministère malien des Finances ont été gelés.Le sommet actuel a rassemblé les représentants de la plupart des quinze pays membres, sauf ceux des trois pays concernés dont la présence au sein de l’organisation a été suspendue. (Tass)