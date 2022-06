Des affrontements entre les troupes régulières du Soudan et de l'Éthiopie ont eu lieu ce lundi sur leur frontière commune près des villages d'El-Quraysha et de Basanda. Cela a été rapporté par le site d'information Somali Guardian. Selon la source, l'échange de tirs a eu lieu dans une zone considérée par l'Éthiopie comme contestée. Les relations entre les deux pays se sont considérablement détériorées au cours des dernières 48 heures après que le Soudan a accusé l'armée éthiopienne d'avoir enlevé et tué sept soldats soudanais et un civil.

Dans ce cadre, le Soudan a annoncé le rappel de son ambassadeur d'Éthiopie et a convoqué l'ambassadeur éthiopien à Khartoum au ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, l'Éthiopie a démenti les accusations portées par le Soudan selon lesquelles l'armée régulière éthiopienne était impliquée dans l'incident à la frontière commune qui s'est produit le 22 juin et a entraîné la mort de plusieurs personnes.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré lundi que, ce jour-là, il y avait eu une invasion du territoire éthiopien par des unités de l'armée régulière du Soudan, soutenues par des combattants du Front populaire de libération du Tigré. La milice éthiopienne locale a agi contre eux. L'Éthiopie considère comme contestés un certain nombre de territoires dans la région du village d'El-Quraysha. L'Éthiopie affirme qu'il n'y a pas eu de démarcation appropriée de la frontière dans la région. (Tass)