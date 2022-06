Les Béninois iront aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour élire les députés de la 9ème législature. Pour une élection libre, inclusive, transparente et apaisée, le vice-président du parti «Les Démocrates », Eugène Azatassou, reçu ce dimanche 12 juin 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre» de Radio Bénin, a martelé et insisté sur le consensus national comme le principe qui garantira une application juste du Code électoral béninois.

Le vice-président du parti «Les Démocrates » a déclaré qu’«au stade où on est à la façon dont le consensus a été détruit par la façon dont nous avons été gouvernés notamment en matière électorale, toutes les mesures qui ont été prises par le passé par toutes les forces de nous rasseoir et de dire exactement comment est-ce que nous pensons être dirigés». C’est pour cela que Eugène Azatassou pense qu’«il n’est pas admissible qu’une seule tendance s’occupe du processus électoral du début à la fin surtout» qu’il a constaté que «cette tendance ne tranche pas pour l’équité ». Il a donc invité le gouvernement du Bénin à initier dans les plus brefs délais un dialogue politique avec tous les acteurs politiques de toutes les tendances.