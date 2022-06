Le Rassemblement national de Marine Le Pen disposera à l'Assemblée nationale de 75 à 95 mandats, soit dix fois plus qu'avant, à l’issue des élections législatives de ce dimanche, selon un décompte préliminaire des voix réalisé par la chaîne BFM TV. Les politologues qualifient d’ores et déjà ce résultat d’historique pour le parti. Pour la première fois depuis 1988, le Rassemblement national pourra mettre en place son propre groupe parlementaire. Marine Le Pen, elle, a été élue députée du Pas-de-Calais avec plus de 60% des voix.

Ni le bloc au pouvoir Ensemble ni l'opposition de gauche n'obtiendront la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale de France, selon un décompte préliminaire des résultats au second tour des élections législatives réalisé par la chaîne BFM TV. Ensemble pourra compter sur 205 à 235 mandats à l'Assemblée qui dispose de 577 sièges. L’opposition de gauche, La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), qui comprend La France insoumise, le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et Europe Écologie-Les Verts (EELV), devrait disposer de 170 à 190 mandats. Ainsi, ni l’un ni l’autre n’a réussi à obtenir la majorité absolue des 289 mandats.