Les prix du pétrole ont augmenté de 350% en deux ans par rapport à leur niveau minimum. Cela constitue la hausse la plus élevée pour une période de deux ans depuis 1973, selon le rapport de la Banque mondiale « Perspectives économiques mondiales« . L’organisation indique qu’en 2022 les prix de tous les hydrocarbures ont augmenté considérablement. Les prix pétroliers ont notamment crû de 350% entre avril 2020 et avril 2022 alors que les prix du charbon et du gaz ont atteint des sommets historiques.

Les experts s’attendent à ce que les prix pétroliers augmentent de 42% en 2022 par rapport à l’an dernier avant de diminuer de 8% et 13% en 2023 et 2024 respectivement. Selon la prévision, le prix moyen du Brent sera à hauteur de 100 dollars le baril en 2022 contre 24 dollars le baril attendus plus tôt. Les prix du gaz en Europe ont déjà atteint un record et sont déjà beaucoup plus élevés que par rapport à leur sommet précédent de 2008. Les prix du charbon sont proches de leur sommet de 2008 alors que les prix du pétrole sont un peu moins élevés. Les experts prévoient que les prix du pétrole et du gaz naturel restent élevés à court terme. Ils estiment que la flambée des prix des hydrocarbures peut entraîner une baisse de la production mondiale de 0,8% d’ici deux ans.

La croissance moyenne des prix des hydrocarbures devrait s’élever à 52% cette année ce qui constitue une hausse de 47 points de pourcentage par rapport à la prévision précédente. Les spécialistes estiment qu’il y a moins de possibilités de remplacer les énergies fossiles par des sources d’énergie alternatives parce que la hausse des prix concerne toutes les sources d’énergie. Selon les experts, l’augmentation des prix pourrait interrompre ou retarder la transition vers les sources d’énergie plus propres puisque certains pays ont annoncé leur intention d’augmenter la production et l’utilisation d’énergies fossiles. (Tass)