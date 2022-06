L’Iran a accumulé suffisamment d’uranium enrichi pour construire une bombe nucléaire, selon de nouvelles découvertes de l’agence atomique des Nations Unies. L’Agence internationale de l’énergie atomique a également déclaré dans un rapport séparé que l’Iran n’avait pas fourni d’explications crédibles sur les matières nucléaires trouvées sur plusieurs sites ces dernières années, soulevant des questions sur la nature de ses travaux nucléaires.

Ce mardi, Israël a accusé la République islamique d’avoir « volé des documents confidentiels de l’AIEA et utilisé ces informations pour échapper systématiquement aux inspections » concernant son programme nucléaire. C’est le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui a fait cette annonce. « L’Iran a maintenant accumulé suffisamment d’uranium enrichi pour pouvoir produire rapidement plus qu’une quantité significative d’UHE (uranium hautement enrichi) pour une bombe… Le temps qu’il leur faudrait pour le faire peut maintenant être mesuré en jours, et non en mois ou en semaines » a déclaré Daryl Kimball du groupe de réflexion Arms Control Association cité par NBCnews