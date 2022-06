La situation en Ukraine depuis l'offensive russe fait toujours l'actualité dans le monde. Les pays baltes qui se sentent très concernés par cette affaire multiplient les appels et les offensives diplomatiques. Parmi ces pays, plusieurs se sentent menacés par la Russie, bien que le pays de Vladimir Poutine affirme qu'il n'a pas l'intention d'attaquer ses voisins. Dans l'immédiat, la Lettonie elle ne compte pas se limiter à une promesse russe et a lancé un appel à ses alliés de l'OTAN.

La Lettonie a plaidé pour un déploiement rapide de nouveaux soldats de l’OTAN dans le pays pour faire face à la menace russe. Pour, Artis Pabriks, ministre de la défense de la Lettonie, tout signe de faiblesse dans la région aurait pour conséquence d'encourager la Russie à lancer de futures attaques. Il veut donc que l'alliance prenne les devants en renforçant les troupes dans tous les pays membres de la région. Quant à la guerre actuelle en Ukraine, il est catérgorique, le pays qu'il juge agressé ne peut pas perdre.

"C’est très simple : l’Ukraine doit gagner et la Russie doit perdre, il n’y a pas d’autre issue. Sinon, nous alimenterons à nouveau ces prochaines années (…) certaines activités russes et nous n’en voulons pas, parce que les pays baltes règlent la note pour les autres, et nous ne sommes plus prêts à cela " a déclaré M. Pabriks