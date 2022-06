A quelques semaines des élections législatives au Sénégal, la tension est palpable dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis quelques jours, des coalitions de l'opposition organisent des manifestations dans le pays. Malheureusement, des morts sont dénombrés au cours des manifestations qui secouent le pays. C'est dans ce contexte qu'un ancien premier ministre sénégalais a pris la parole pour dire ce qu'il pense de la gestion de l'actuel président qui porte également le manteau de président en exercice de l'Union Africaine.

L'ancien premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye n'a pas porté de gants avant de dire ce qu'il pense de l'actuel chef de l'Etat de son pays. A travers un post sur le réseau social Twitter, Abdoul Mbaye a critiqué la gestion de l'actuel président qui selon lui "n’a manifestement pas la carrure pour diriger le Sénégal". « Un pays ne se gouverne pas par la vengeance et la punition; non plus une démocratie par une démarche d’élimination des opposants. Macky SALL n’a manifestement pas la carrure pour diriger le Sénégal. Il le mène au chaos. C’est peut-être son projet pour s’en sortir » a indiqué Abdoul Mbaye sur le réseau social de l'oiseau bleu.