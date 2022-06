Ces dernières semaines, les relations entre la Russie et l'Ukraine se sont fortement dégradées et la Russie a lancé une offensive militaire dans le pays après que le président Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens. Mais avant que les hostilités ne commencent, plusieurs voix s'étaient impliquées pour que la situation ne dégénère pas. Parmi elles, figure le président français Emmanuel Macron. Dans quelques jours, un documentaire qui retrace la teneur d'un échange tendu entre les deux dirigeants sera diffusé à la télévision. Voici quelques confidences.

Quatre jours avant le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, Macron et le président Poutine ont eu un échange plutôt tendu. Dans quelques jours, plus précisément le 30 Juin prochain, la chaine France 2 diffusera un documentaire qui révèle l'échange tendu. L'information a été rapportée par plusieurs médias français dont La Dépêche. En effet, selon le média français Macron a tenté de ramené la balle à terre pour éviter la guerre. "Depuis notre dernière conversation les tensions ne cessent de croître et tu sais mon engagement et ma détermination à poursuivre le dialogue", aurait affirmé Mr Macron le 20 Février dernier.

Puis quelques instants plus tard, le ton a rapidement changé après une réponse du chef Kremlin Vladimir Poutine qui évoquait les accords de Minsk. Pendant leur échange, Macron a taclé le juriste de Poutine. "Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer !", a déclaré le numéro un français au cours de l'échange qui a duré moins de dix minutes avant de poursuivre "on s'en fout des propositions des séparatistes" après une nouvelle réponse du président Poutine.