Le nombre de personnes arrêtées le 16 juin dernier, veille de la deuxième manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a encore augmenté. En plus des six personnes arrêtées à la veille de la manifestation, la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar a encore arrêté deux individus activement recherchés à la plage Bceao de Yoff. Ces personnes mises à l'arrêt pour organisation et participation à un « projet d’atteinte à la sûreté de l’État », risquent une lourde peine allant jusqu’à la prison à vie.

Les arrestations qui ont commencé la veille de la manifestation non autorisée de la coalition Yewwi se poursuivent de même que l’enquête ouverte dans ce cadre. Six individus dont un agent des Impôts et Domaines avaient été interpellés et mis à l’arrêt la veille de la manifestation pendant qu’ils se préparaient pour poser des actes pouvant compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves et complot contre l’autorité de l’Etat.

Il faut dire qu’avec la loi contre le terrorisme, votée en juin 2021 à l'Assemblée nationale et en vigueur dans le pays, ces personnes membres de la « force spéciale » interpellées risquent de passer le restant de leur vie en prison. Ils ont été pris « la main dans le sac » avec sur eux, un arsenal de guerre, des armes (blanches et à feu), ainsi que des cocktails Molotov. D’après les informations fournies par police, ces derniers avaient pour intention de s’attaquer à la centrale électrique du Cap des Biches, aux intérêts français et aux domiciles de certaines autorités de l’Etat.

Les nommés O. Seck et A. A. Niang, activement recherchés depuis lors ont quant à eux été mis aux arrêts le lundi 20 juin dernier. En ce qui les concerne, ils ont été cités par certains de leurs complices comme étant membres de cette association de malfaiteurs ayant fourni des armes et autres outils pour s’attaquer aux forces de défense et de sécurité. Le cas de O. Seck risque par ailleurs d’être particulier puisque des sources précisent qu’il a un frère connu comme étant un célèbre insulteur public via les réseaux sociaux et qui est établi à l’étranger.